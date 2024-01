Nach Urteil: Jonathan Majors gibt nun sein erstes Interview!

Er bricht sein Schweigen. In den vergangenen Monaten hatte Jonathan Majors (34) viel Aufsehen erregt. Der Schauspieler soll im März des vergangenen Jahres gegenüber seiner damaligen Freundin Grace Jabbari handgreiflich geworden sein – daraufhin wurde er von ihr angeklagt. Anfang Dezember wurde der "Creed III"-Darsteller dann in zwei Punkten für schuldig erklärt. In der nächsten Woche wird sich Jonathan erstmals zum Anliegen äußern!

Bisher hat der Hollywood-Star zu seinem Urteil noch kein Statement abgegeben – doch das soll laut ABC News schon in wenigen Tagen ganz anders aussehen. Der Sender verrät, dass am Montag ein exklusives Interview mit dem gebürtigen Kalifornier bei "Good Morning America" laufe. Eine große Aussprache mit der Moderatorin Linsey Davis können Fans dann am Abend in der ABC News Prime-Show sehen.

Im Dezember veröffentlichte TMZ Bilder, auf denen Jonathan kurz nach seiner Verurteilung zu sehen war – auf diesen wirkte der Verurteilte recht entspannt. Jonathan spazierte mit einem Kaffee in der Hand durch New York und ließ sich den Ärger der vergangenen Wochen nicht anmerken.

Getty Images Jonathan Majors vorm Gericht in New York im Dezember 2023

Getty Images Jonathan Majors bei der Premiere von "Devotion"

Getty Images Jonathan Majors, März 2023

