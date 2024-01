"Denke an dich": Meint Joe Jonas hiermit Ex Sophie Turner?

Macht er hier etwa eine Anspielung? Im September 2023 wurde bekannt, dass die Beziehung von Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) am Ende ist: Nach vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern lassen sich der Sänger und die Schauspielerin scheiden. Seitdem postet der Jonas Brothers-Star immer wieder kryptische Dinge im Netz. So wie jetzt auch: Richtet sich dieser Song an Joes Ex Sophie?

Auf Instagram teilt der 34-Jährige ein Video einer Meereskulisse – Wellengeplätscher und Sonnenaufgang inklusive. Der Story fügt Joe zudem einen Song mit dem Titel "I Think of You" von Rodriguez aus dem Jahr 1971 hinzu. Das Lied thematisiert den Schmerz, einen einstigen Lebensgefährten zu vermissen. "Ich denke an dich. [...] An die Träume, die wir gemeinsam geträumt haben. An die Liebe, die wir geschworen haben", heißt es unter anderem im Refrain. Könnte es demnach sein, dass der zweifache Vater hiermit seine Noch-Ehefrau Sophie meint?

Ähnlich kryptisch ist auch Sophie unterwegs. Vor wenige Tagen blickte die 27-Jährige mit einer Bilderreihe auf Social Media auf das vergangene Jahr zurück. "2023 war das Jahr der Mädels. Die Prognose für 2024 sieht ziemlich unverändert aus", schrieb sie zu dem Post. Dabei schien es so, als wolle die Beauty gegen ihren Verflossenen sticheln.

Joe Jonas, Sänger

Joe Jonas und Sophie Turner bei den Oscars 2022

Sophie Turner, Schauspielerin

