So hielten Lorik und Denise Hersing ihre Beziehung geheim

Sie mussten sich verstecken! Denise Hersing (28) und Lorik Bunjaku (27) nahmen an der aktuellen Staffel Temptation Island V.I.P. teil. Obwohl die TV-Bekanntheiten den ultimativen Treuetest auf der Insel der Versuchung bestanden, zog die Blondine beim letzten Lagerfeuer einen Schlussstrich und verließ das Paradies als Single. Beim Wiedersehen sorgten die Influencer dann jedoch für eine große Überraschung: Sie fanden wieder zueinander und sind weiterhin ein Paar. Gegenüber Promiflash verraten Lorik und Denise, wie sie ihre Liebe geheim halten konnten!

Um nicht ertappt zu werden und niemanden zu spoilern, hätten sich die Turteltauben sehr viel Mühe gegeben, erklärt die Beauty gegenüber Promiflash: "Wir haben das echt gut zusammen durchgezogen. Wir waren nie zusammen einkaufen." Doch trotz ihrer Bemühungen seien sie am Ende von ihren Fans erwischt worden. "Jetzt waren wir ein Mal an Heiligabend Blumen für meine Oma kaufen, wirklich in der letzten Ecke von Wolfsburg, und dann kommt direkt ein TikTok und ein Foto", plaudert die 28-Jährige aus. Doch auch auf ihrer Reise durch Albanien und auf Mallorca seien sie von einigen Followern erkannt worden.

Leicht sei das Versteckspiel nie gewesen, wie die Ex on The Beach-Teilnehmer im Interview erzählen. "Dadurch, dass wir Social Media auch beruflich machen, ist es umso schwieriger, das Ganze geheim zu halten", findet Lorik. "Man muss schon aufpassen, was man postet. Die Leute kennen die Schränke, die Decken. Das ist komplett crazy", bestätigt Denise.

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2023

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, Reality-TV-Darsteller

