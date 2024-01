Benny Blanco teilt süße Schnappschüsse seiner Selena Gomez

Er schwärmt richtig von seiner Liebsten! Seit Anfang Dezember ist bekannt, dass Selena Gomez (31) wieder neu verliebt ist. Seit ihre Beziehung mit Benny Blanco (35) öffentlich ist, begeistert die Schauspielerin ihre Fans immer wieder mit niedlichen Pärchenfotos im Netz. Der Musiker bezeichnet seine Freundin sogar als perfekt. Nun zeigt er erneut, wie vernarrt er in die Musikerin ist. Benny postet niedliche Fotos von Selena.

In seiner Instagram-Story gibt der 35-Jährige Einblicke in eine Unternehmung mit seiner Liebsten. Darauf strahlt die "Single Soon"-Interpretin ungeschminkt und mit welligem Haar in die Kamera. Auf dem nächsten Bild hält sich Selena schüchtern beide Hände vor das Gesicht. Auf den Aufnahmen wirkt die 31-Jährige glücklich und scheint die Zeit mit ihrem Benny sehr zu genießen.

Es scheint so, als hätte Selena endlich ihren Mister Right gefunden. In einem Interview mit Vogue erklärte die Sängerin, dass es ihre oberste Priorität in einer Beziehung ist, die Selbstachtung zu bewahren. "Es ist sehr schwer, jemanden zu finden, der dir zuhört und sich um dich kümmert, aber ich weiß, wenn es passiert, ist es großartig und du möchtest einfach, dass es gesund ist", offenbarte Selena.

Instagram / itsbennyblanco/ Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

