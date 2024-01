Christian Olivers Frau meldet sich zum Tod von Mann und Kids

Sind kann ihre Trauer kaum in Worte fassen. Erst vor wenigen Stunden ließen tragische Nachrichten den Atem von Menschen rund um den Globus stocken. Schauspieler Christian Oliver kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Mit an Bord waren auch seine beiden Töchter, die ebenfalls bei dem Unglück verstarben. Seither trauern die Hinterbliebenen um ihre Liebsten. Nun meldet sich Christians Frau erstmals zum Tod ihrer Familie.

Amy Jordan, die Inhaberin von WundaBar Pilates, veröffentlicht auf dem Instagram-Profil des Studios eine emotionale Erklärung "von Jessica Klepser und ihrer Familie". In dieser heißt es: "Wir sind tief betroffen von dem tragischen Flugzeugunglück [...] bei dem unsere geliebten Familienmitglieder ums Leben kamen."

Vor allem, dass dabei auch das Leben der beiden erst zwölf- und zehnjährigen Töchter des "Indiana Jones"-Darstellers auf tragische Weise ein Ende fand, versetzt die Angehörigen nun in tiefe Trauer. In der emotionalen Erklärung heißt es dazu weiter: "Die innige Verbundenheit, das ansteckende Lachen und die Abenteuerlust von Madita und Annik werden in ihren Gemeinden sehr vermisst werden."

