Darum haben Prinz William und Kate im Moment keine Termine!

Eigentlich sind Prinz William (41) und seine Frau Prinzessin Kate (41) die meiste Zeit des Jahres viel beschäftigt! Der Thronfolger und seine Liebste absolvieren nämlich zahlreiche Events, Besuche und Co. für das britische Königshaus: Allein im Jahr 2023 kamen die Eltern von Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zusammengerechnet auf rund 300 Termine. Doch Anfang des Jahres gönnen sich William und Kate immer eine Auszeit von ihren Verpflichtungen. Was steckt hinter dieser Pause?

Laut People halten sich William und Kate ihren Terminkalender in den ersten ein bis zwei Januarwochen immer frei – und das aus einem guten Grund: Ihre drei Kids George, Charlotte und Louis haben in dieser Zeit nämlich Ferien. Das zukünftige Königspaar will also so viel Zeit wie möglich mit seiner Rasselbande verbringen und stellt seine royalen Verpflichtungen deshalb für einen kurzen Zeitraum in den Hintergrund.

Während William und Kate gerade also intensiv Zeit mit ihrer Familie verbringen – ist ein anderes Mitglied des Königshauses schon wieder fleißig! Prinzessin Anne (73) war in diesem Jahr nämlich direkt wieder im Namen der Krone unterwegs. Am Donnerstag besuchte sie die sogenannte Oxford Farming Conference und hielt dort eine Rede.

Anzeige

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de