Kanye West macht Bianca eine Liebeserklärung zum Geburtstag!

Er hat die rosarote Brille auf! Der Musiker Kanye West (46) kam kurze Zeit nach der Scheidung von seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43) mit dem Model Bianca Censori zusammen. Mittlerweile sind beide miteinander verheiratet. Und mit seiner neuen Liebe scheint der Rapper überglücklich zu sein. Das stellt er vermehrt in den sozialen Medien zur Schau – so auch jetzt! Kanye überhäuft seine Bianca zum Geburtstag mit Komplimenten!

Auf seinem Instagram-Account gratuliert er seiner Liebsten anlässlich ihres Ehrentages und spart dabei nicht an Schmeicheleien. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die schönste, fantastischste und ikonischste Muse. An die inspirierende, talentierte Künstlerin mit einem Master-Abschluss in Architektur und mit einem IQ von 140!", fängt Kanye an und fügt hinzu: "Du bleibst liebevoll an meiner Seite, wenn die halbe Welt mir den Rücken kehrt. Und du bist die wundervollste Stiefmutter für unsere Kinder. Ich liebe dich so sehr. Danke, dass du dein Leben mit mir teilst."

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Rapper mehrere Fotos von Bianca auf der Plattform. Dafür erntete er viel Kritik, da er seine Frau äußerst freizügig bekleidet zeigt. "Nachdem du deine Ex-Frau öffentlich beschämt hast, weil sie pikante Bilder von sich selbst veröffentlicht hat. Was für ein Idiot", äußerte sich ein Nutzer.

APEX / MEGA Kanye West und Bianca Censori, Mai 2023

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

Instagram / kanyewest Bianca Censori

