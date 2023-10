Tatsächlich verheiratet: Kanye West zeigt seinen Ehering

Da ist ja das Prachtstück! Im vergangenen Jahr wurden Kanye West (46) und Kim Kardashian (42) nach acht Jahren Ehe geschieden. Danach bandelte der Rapper mit seiner Assistentin Bianca Censori an – und fackelte nicht lange. Der Musiker soll seine Auserwählte kurz nach dem Bekanntwerden ihrer Beziehung geheiratet haben. Erst vor wenigen Stunden wurde die Eheschließung der beiden offiziell. Nun zeigt Kanye auch erstmals seinen Vermählungsring.

Zusammen mit Bianca besuchte Kanye am Samstag in Mailand ein Café. Wie die Aufnahmen zeigen, die Daily Mail vorliegen, blitzte dabei der Ehering des "Praise God"-Interpretin an seinem Ringfinger auf. Das Schmuckstück ist augenscheinlich Silber und ein bisschen breiter. Wie der Ring seiner Frau aussieht, ist unklar.

Über Kanye und Bianas Hochzeit ist nicht viel bekannt. Sie sollen jedoch im Silicon Valley in Kalifornien an einem geheimen Ort vor den Traualtar getreten sein. Das Ehepaar soll sich laut Insidern mit einer "vertraulichen Heiratslizenz" das Jawort gegeben haben – deswegen wurde ihre Heirat erst kürzlich öffentlich.

APEX / MEGA Kanye West und seine Frau Bianca Censori, Mai 2023

Getty Images Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

