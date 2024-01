Prinzessin Leonor nimmt erstmals an Militärparade teil!

Prinzessin Leonor von Spanien (18) wird immer mehr eingebunden. Die Tochter von König Felipe (55) und Königin Letizia (51) wird eines Tages den spanischen Thron besteigen. Bis es so weit ist, übernimmt sie nach und nach mehr Verantwortung. Leonor gilt als sehr fleißiger Royal. So startete sie beispielsweise im Sommer ihre Ausbildung an der Militärakademie. Und im neuen Jahr wird Leonor in diesem Zusammenhang gleich mal bei einer wichtigen Parade mitwirken.

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, wird Leonor am Samstag im Rahmen des Dreikönigstages an der prestigeträchtigen Pascua-Militär-Zeremonie im Königspalast von Madrid teilnehmen. Somit übernimmt die 18-Jährige wieder eine neue Aufgabe. Ihre Eltern werden mit von der Partie sein und Leonor während der Parade mit Sicherheit voller Stolz verfolgen.

Im Spätsommer des vergangenen Jahres ging es für Leonor in der Militärakademie los. Dabei tauschte sie dann auch ihre schicken Kleider gegen eine Uniform, wie Fotos zeigen. Neben praktischen Übungen muss die Prinzessin aber auch für den Theorieunterricht büffeln.

Getty Images Prinzessin Sofía, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Leonor von Spanien

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien um Oktober 2022

Instagram / casarealesp Prinzessin Leonor von Spanien im August 2023

