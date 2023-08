Erster Tag auf Militärakademie: Prinzessin Leonor in Uniform

Sie strahlt jetzt in Tarnfarben! Im Mai dieses Jahres schloss Prinzessin Leonor von Spanien (17) ihre Schulausbildung an einem Eliteinternat in Wales ab. Doch lange die Füße hochlegen kann die Thronfolgerin nicht, denn sie tritt nun in die Fußstapfen ihres Vaters König Felipe (55) und beginnt eine dreijährige Ausbildung an einer Militärakademie. Dort angekommen, muss Leonor ihre gewohnte Kleidung direkt gegen eine Uniform eintauschen!

Am Freitag startete die 17-Jährige offiziell als Rekrutin an der Militärschule in Saragossa. Wie neue Fotos zeigen, machte die Prinzessin an ihrem ersten Tag in ihrer Camouflage-Kleidung eine tolle Figur und stand selbstbewusst auf dem Übungsplatz der Akademie. Auf einigen anderen Bildern, die vom spanischen Königshaus veröffentlicht wurden, ist Leonor außerdem bei Übungen mit anderen Auszubildenden oder beim Büffeln im Unterricht zu sehen.

Ganz alleine reiste der royale Spross aber nicht an. Leonors Mutter Königin Letizia (50) und ihre kleine Schwester Prinzessin Sofía (16) brachten sie nach Saragossa. Der Abschied war wohl auch kein Leichter: Auf Fotos ist zu sehen, wie die stolze Mama ihre Älteste Fest in den Arm nimmt, bevor diese mit einem breiten Lächeln in ihr neues Leben auf der Akademie startet.

Anzeige

Instagram / casarealesp Prinzessin Leonor von Spanien im August 2023

Anzeige

Instagram / casarealesp Prinzessin Leonor von Spanien im August 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Leonor von Spanien und ihre Mutter Königin Letizia im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de