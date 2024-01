So chic war Gerry und Theresas Golden-Bachelor-Hochzeit!

Wow! Im großen Finale von The Golden Bachelor hatte Gerry Turner für eine große Überraschung gesorgt: Nachdem er Theresa Nist seine letzte Rose gegeben hatte, ging der Senior-Rosenkavalier vor seiner Auserwählten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Vor wenigen Tagen gab sich das Paar dann vor laufender Kamera das Jawort. Nun gibt es private Einblicke in Gerry und Theresas Hochzeit!

Auf Hochzeitsfotos, die Us Weekly vorliegen, bekommen Fans nun einen ersten Blick hinter die Kulissen. Darauf ist unter anderem Theresas Brautkleid zu sehen – ein Traum in Weiß, ganz im Meerjungfrauenstil. Zudem zeigen die Aufnahmen das erste Aufeinandertreffen der Eheleute vor ihrer Trauung: Die Beauty strahlt bis über beide Ohren, während Gerry sie mit offenen Armen empfängt.

Der Sender ABC begleitete nicht nur die Hochzeit, sondern auch die Vorbereitungen mit der Kamera – inklusive Junggesellenabschied. Theresa ließ es dabei ordentlich krachen: Sie und ihre Mädels bekamen nämlich einen vielversprechenden Besuch von ein paar Muskelmännern der Stripperbande Chippendales abgestattet. "Ich bin außer Rand und Band", freute sie sich.

Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

Instagram / theresa_nist Theresa Nist, "The Golden Bachelor"-Gewinnerin 2023

