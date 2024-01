So geht Iris Klein mit Hassnachrichten auf Social Media um!

Iris Klein (56) dominierte in den vergangenen Monaten gemeinsam mit ihrem Ex Peter Klein (56) die Boulevard-Schlagzeilen! Der riesengroße Rosenkrieg der Realitystars sorgt aber auch bis heute für viel Aufsehen. In dieser Situation bekommt die Mutter von Daniela Katzenberger (37) nicht nur Zuspruch von ihren Fans – es landen auch einige Hassnachrichten von Usern in ihrem Postfach. Aber wie geht Iris eigentlich mit diesen fiesen Kommentaren um?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärt die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin jetzt, dass sie den Hatern gar keinen Raum auf ihrem Profil bietet. "Ich habe alle blockiert und will gar nicht wissen, was diese armen Kreaturen den ganzen Tag mit ihrem Hass und Neid alles so schreiben", betont Iris nämlich. Stattdessen fokussiere sie sich lieber auf "die schönen Dinge und lieben Menschen", denn das bringe sie weiter und mache sie glücklich.

Auch die Spekulationen und Gerüchte um ihr Liebesleben lassen Iris offenbar kalt. Zuletzt hieß es nämlich, dass ihre neue Romanze mit ihrem mysteriösen Partner Mister T in die Brüche gegangen sei. Das dementiert die Auswanderin jetzt und stellt zudem klar: "Die Menschen sollen denken, was sie wollen."

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im August 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Juni 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de