So will Kailyn Lowry nach Geburt ihrer Zwillinge abnehmen!

Sie hat große Pläne. Kailyn Lowry (31) ist Mutter von insgesamt fünf Kindern. Nachdem sie im vergangenen November ihren Sohn Rio auf der Welt begrüßen durfte, gab die TV-Persönlichkeit erst vor Kurzem bekannt, erneut Nachwuchs zu erwarten – und das gleich im Doppelpack. Doch mit jeder Geburt scheint sich auch der Körper des Teen Mom-Stars zu verändern. Damit soll laut ihr aber schon bald Schluss sein. Kailyn will ihren Körper mithilfe dieses Mittels wieder in Form bringen.

In ihrem "Baby Mama No Drama"-Podcast sagt die 31-Jährige: "Ich bin bereit für 2024, [weil] ich Ozempic-Spritzen oder so etwas brauche." Ozempic war zuletzt zu einem umstrittenen, jedoch auch beliebten Medikament zur Gewichtsreduktion geworden. Es soll vor allem solchen Personen beim Abnehmen helfen, die beispielsweise mit Diabetes zu kämpfen haben. Auch Kailyn möchte schon bald von dem Mittel Gebrauch machen. Wie sie weiter erklärt, sei es ein Teil ihrer "Mami-Verjüngungskur" nach der Geburt ihrer Zwillinge.

Da der Realitystar inzwischen eine regelrechte Rasselbande zu Hause hat, soll nach Baby Nummer sechs und sieben aber nun endgültig Schluss sein. In ihrem Podcast "Barely Famous" plauderte sie offen und ehrlich über ihren bisherigen Kindersegen. "Jetzt habe ich das Gefühl, dass unsere Familie komplett ist – es wird mir an nichts fehlen", erklärte sie damals.

