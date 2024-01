Süß! Das schenkten Christine Browns Töchter ihr zur Hochzeit

Sie haben sich Gedanken gemacht! Christine Brown (51) hatte 25 Jahre lang in einer polygamen Ehe mit Kody Brown (54) gelebt und sechs Kinder mit ihm bekommen. 2021 gab sie bekannt, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat. Inzwischen hat die Alle meine Frauen-Bekanntheit erneut ihr Liebesglück gefunden: Im Oktober gab sie David Woolley das Jawort. An ihrem besonderen Tag ließ sich das frischgebackene Ehepaar von Kameras begleiten. Nun wird bekannt, welche besonderen Geschenke ihre Kinder Christine zur Hochzeit gemacht haben!

In einem Videoausschnitt aus "Christine & Davids Hochzeitsspecial", der People vorab vorliegt, überreichen die Schwestern ihrer Mutter am Morgen ihrer Hochzeit ihre Geschenke: ein paar glitzernde Schuhe mit Pfennigen an der Sohle und ein goldenes Armband, in das die Initialen von Christine und ihrem zukünftigen Ehemann eingraviert sind. Doch auch an etwas Geliehenes und etwas Altes haben Christines Töchter gedacht: Aspyn lieh ihrer Mutter ein Paar Ohrringe, die sie bei ihrer eigenen Hochzeit getragen hatte, während Mykelti ihrer Mutter das Set schenkte, mit dem sie an ihrem großen Tag ihre Hochzeitstorte angeschnitten hatte.

Ihr Ex-Mann scheint von der Hochzeit seiner Ex-Frau jedoch gar nicht begeistert zu sein: "Ich weiß nicht, ob er es ernst meint oder scherzt, aber Kody denkt, dass das alles nur ein Trick von TLC ist, um David einen Vertrag zu verschaffen, damit er und Christine relevant werden", erklärte ein Insider kürzlich gegenüber US Sun.

