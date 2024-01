Unbekannter an ihrer Seite: Ist Gloria Glumac neu verliebt?

Hat sie jetzt etwa einen Neuen? Gloria Glumac ist aus verschiedenen TV-Shows wie Temptation Island oder Das große Promi-Büßen bekannt. Nachdem sich in dem letzteren Reality-TV-Format die Blondine und Patrick Romer (28) näher kamen, lässt sich die Beauty jetzt mit einem neuen Unbekannten im Netz blicken – und das lässt bei den Fans die Gerüchteküche brodeln: Ist Gloria etwa in einen neuen Mann verliebt?

Auf Instagram veröffentlicht die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin einen Schnappschuss, auf dem sie neben einem blonden Mann posiert. "Du siehst so gut aus und ihr würdet so ein geiles Paar abgeben", schwärmt ein Fan. Ein weiterer Nutzer ist wiederum verwundert und fragt: "Aber du warst doch in einen ganz anderen Mann verliebt, oder? Ich bin jetzt ganz irritiert."

Bisher äußert sich Gloria noch nicht öffentlich zu dem Unbekannten an ihrer Seite oder beantwortet die Fragen ihrer Fans. Stattdessen schreibt sie unter ihrem Post auf Social Media die Zeilen: "Sei dumm. Hab Spaß. Sei anders. Sei verrückt. Sei du selbst, weil das Leben zu kurz ist, irgendetwas anderes zu sein, als glücklich!"

