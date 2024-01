"Bisschen platt": Robert Geiss urteilt über Shanias Brüste!

Er nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund! Robert (59) und Carmen Geiss (58) führen ein Leben in Saus und Braus. In ihrer eigenen TV-Show Die Geissens gewähren die Multimillionäre ihren Fans regelmäßig private Einblicke in ihren Jetsetalltag. Die beiden Töchter Shania (19) und Davina (20) sind dabei augenscheinlich der ganze Stolz ihrer Eltern. Dass Robert auch vor intimeren Themen nicht zurückschreckt, wird nun deutlich!

In der neusten Folge von "Die Geissens" bereitet sich der 59-Jährige mit seiner Familie eifrig für einen großen Auftritt auf einem Digital-Festival in Hamburg vor. Bevor es losgeht, brezeln sich die Damen aber noch etwas im Hotel auf. Dabei mustert der zweifache Papa vor allem seinen jüngsten Sprössling. "Sieht ein bisschen platt aus da vorne", nimmt sich Robert heraus, während er der 19-Jährigen in den Ausschnitt blickt. Daraufhin schießt Shania zurück: "Ich habe keine Brüste. Papa, das ist deine Schuld."

Erst vor wenigen Wochen plauderte Carmen ähnlich locker über die Sexualität ihrer Töchter im Interview mit Bild. "Sie wollen noch keinen festen Freund haben, weil sie ihr Single-Leben genießen und gern Zeit mit uns verbringen", verriet die 58-Jährige und posaunte schließlich ganz offen heraus: "Beide sind noch Jungfrau."

Anzeige

Instagram / carmengeiss Die Geissens

Anzeige

Instagram / shaniageiss Shania Geiss im April 2023

Anzeige

Instagram / carmengeiss Davina, Carmen und Shania Geiss im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de