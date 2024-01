Hat Taylor Swift die Beziehung zu Travis Kelce vorhergesagt?

An Taylor Swift (34) und NFL-Spieler Travis Kelce (34) führt aktuell kein Weg vorbei. Während die Football-Fans wohl langsam genug vom Medienrummel um das Paar haben, sind die Anhänger des Popstars nach wie vor Feuer und Flamme. Nun haben die Swifties im Netz ein Interview ihres Idols aus dem Jahr 2009 ausgegraben. Dort beschrieb die Songwriterin, wie sie sich ihren zukünftigen Partner vorstelle – Taylors Beschreibung passt auffallend gut zu Travis!

In dem alten Glamour-Interview stellte sich die Sängerin eine Fernbeziehung vor, in der sie "zu ihm fliegen oder ihn an Orte fliegen würde, um sie zu besuchen". Außerdem erklärte Taylor, es sei einfach für sie, das Ruder in einer Beziehung zu übernehmen. Aber: "Ich möchte lieber mit jemandem zusammen sein, der eine eigene Stimme, Leidenschaft und Ambitionen hat!" Auch ein Partner mit einem ähnlichen Grad der Berühmtheit sei nicht notwendigerweise ein Problem, aber sie erwarte ein gewisses Selbstbewusstsein. Das kommt den Fans bekannt vor...

Auf X, ehemals Twitter, sind ihre Bewunderer verblüfft von der treffenden Beschreibung der "Wildest Dreams"-Interpretin. "Sie hat diese Beziehung schon vor 15 Jahren vorausgesagt", schreibt ein User erstaunt. "Taylor hat das einfach manifestiert", stimmt ein anderer zu.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce, Tight-End-Spieler

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

