Zu viel? Football-Fans sind genervt vom Taylor-Swift-Hype

Sie feiern das gar nicht! Taylor Swift (34) ist die neue Frau an der Seite des Football-Profis Travis Kelce (34). Vor einigen Wochen machten die beiden ihre Liebe öffentlich. Die "Love Story"-Interpretin feuert den Kanas-City-Chiefs-Spieler so oft es geht mit Freunden oder Familie vom Spielfeldrand an. Doch das scheint nicht alle zu begeistern. Im Netz bringen Football-Fans ihr Missfallen zum Ausdruck!

Auf Instagram teilt die NFL ein Video von Taylor, in dem die Popikone jubelnd für das Team ihres Liebsten auf der Zuschauertribüne sitzt. Negative Äußerungen nehmen den Großteil der Kommentarsektion des Beitrags ein. "Das interessiert niemanden", behaupten zahlreiche Nutzer. "Es gibt so viele Football-Highlights, die man stattdessen zeigen könnte", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Den Footballstar selbst scheint die Begeisterung seiner Freundin zu beeindrucken. Ein Insider berichtet gegenüber Page Six, dass die beiden es wohl richtig ernst miteinander meinen. "[Taylors Vater] Scott wurde um seinen Segen gebeten und hat ihn von ganzem Herzen gegeben, und Travis hat mit Freunden über einen Ring gesprochen", verrät der Informant.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Brittany Mahomes, Ashley Avignone, Alana Haim, und Scott Kingsley Swift

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel in Kansas

Anzeige

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de