Lindsay Lohan zeigt sich erstmals mit Sohn in Öffentlichkeit

Das Versteckspiel hat ein Ende. Im vergangenen Jahr ergatterte Lindsay Lohan (37) die wohl aufregendste Rolle ihres Lebens. Gemeinsam mit ihrem Partner Bader Shammas begrüßte die Schauspielerin ihren ersten Nachwuchs auf der Welt. Seither scheint die "Herbie"-Darstellerin ihr Mamadasein in vollen Zügen zu genießen. Im Netz gibt sie ihren Fans regelmäßige Updates zu ihrem neuen Alltag – von Schnappschüssen ihres Wonneproppens ist da jedoch Fehlanzeige. Nun zeigt Lindsay sich zum ersten Mal mit ihrem Sohnemann.

Die 37-Jährige und ihr Liebster werden zusammen mit ihrem süßen Familienzuwachs am Flughafen in New York fotografiert. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Lindsay ihren fünf Monate alten Sohn in einem Kinderwagen neben ihrem Mann schiebt, als sie gerade das Gebäude verlassen. Durch eine Decke über dem Wagen von Sohnemann Luai wird dieser vor den neugierigen Fotografen und Passanten geschützt. Und auch der Filmstar und Partner Bader schienen wohl so unerkannt wie nur möglich bleiben zu wollen. Das Paar versteckte seine Gesichter hinter zwei schwarzen Gesichtsmasken.

Gerade erst feierten die frischgebackenen Eltern ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest mit ihrem Nachwuchs. Auf Instagram teilte Lindsay ein Bild, das sie freudestrahlend vor dem Weihnachtsbaum zeigte. "Ich wünsche allen ein gesegnetes Jahr. Möge es voller Liebe, Gesundheit, Frieden und Glück sein. Voller Dankbarkeit", schrieb sie dazu.

Bader Shammas und Lindsay Lohan

Lindsay Lohan, Schauspielerin

Lindsay Lohan im Dezember 2023

