Erste Feiertage mit Baby: Lindsay Lohan strahlt glücklich

Lindsay Lohan (37) hatte offenbar ein entspanntes Fest. Die Schauspielerin durfte sich in diesem Jahr zum ersten Mal über Nachwuchs freuen. Zusammen mit ihrem Partner Bader Shammas begrüßte sie Sohnemann Luai auf der Welt. Und offenbar ist die Mutterrolle genau das Richtige für die "Freaky Friday"-Darstellerin: Immer wieder gibt sie ihren Fans stolz Baby-Updates. Und auch die Feiertage waren für Lindsay wohl ein echter Segen.

Denn bei Instagram postet sie nun Bilder, die nicht nur ein buntes Feuerwerk an Silvester zeigen. Auf dem ersten Bild zeigt Lindsay sich selbst vor dem Weihnachtsbaum und schenkt ihren Fans ein entspanntes und seliges Lächeln, als wolle sie sagen, dass das erste Fest mit Baby für die frischgebackene Mama wirklich schön war. "Ich wünsche allen ein gesegnetes Jahr. Möge es voller Liebe, Gesundheit, Frieden und Glück sein. Voller Dankbarkeit", schickt sie ihren Fans eine herzliche Botschaft. Stress von Feiertagen mit einem Kleinkind ist der 37-Jährigen zumindest nicht anzusehen.

Wie viel Freude Lindsay an dem Leben als Mutter hat, verriet ein Insider bereits im Oktober gegenüber Us Weekly. "Lindsay liebt es, Mutter zu sein und geht in ihrer neuen Rolle total auf", erklärte die Quelle. Sie sei jetzt an einem "sehr stabilen Punkt in ihrem Leben" und sei damit sehr zufrieden. Vor allem Gatte Bader nehme ihr viel Arbeit ab, denn beide teilen alles gleichmäßig auf.

Instagram / C1h9xK3huiR Bader Shammas und Lindsay Lohan

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas im April 2023

