Mike Heiter und Kim sind im Dschungel: Das sagt Darya dazu!

Seit wenigen Tagen ist bekannt, wer in das diesjährige Dschungelcamp ziehen wird. Und der Cast hat es in sich: Neben hochkarätigen Stars wie Heinz Hoenig (72) werden auch viele Datingshow-Kandidaten nachts am Lagerfeuer sitzen – so auch Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28). Die zwei haben eine Vorgeschichte. Sie bandelten bei Are You The One – Reality Stars in Love 2023 an. Darya Strelnikova lernte Mike und Kim dort auch kennen und hat eine klare Meinung zu ihrer Verbindung!

Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin durfte live mit ansehen, wie intensiv sich der Hottie und die Mannheimerin dateten: Sie hatten Sex in der Show und trafen sich auch noch nach den Dreharbeiten. Ein Paar wurde aus ihnen aber nicht, weil sie verschiedene Ansichten haben. "Da tut mir der Mike schon bisschen leid, Kim wird ihn bestimmt nicht in Ruhe lassen können und ich hoffe, dass er nicht rückfällig wird", erklärt Darya nun gegenüber Promiflash.

Sie scheint sicher, dass Kim Annäherungsversuche starten wird. Doch die Beauty-Begeisterte stellte schon vor wenigen Tagen auf TikTok klar: "Der ist so einer, der will, dass jemand anderes bei dem Attacke macht. Ich sicher nicht." Mike sei nicht ihr Niveau, weswegen sie eine Reunion ausschließt.

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de