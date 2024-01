OnlyFans mit Freundin? Lukas Baltruschat nicht abgeneigt

Wo ist die Grenze von Lukas Baltruschat (29)? Der Influencer wurde bekannt durch seine Teilnahme an der Bachelorette-Staffel 2022 von Sharon Battiste (32) und schaffte es dort sogar bis ins Finale. Heute teilt er mit seinen Followern Fitness-Content und zeigt sich dabei gerne mal oben ohne. Doch würde er sogar komplett blank ziehen? Gegenüber Promiflash verrät der Realitystar, wie er zu OnlyFans – auch in Bezug auf seine zukünftige Freundin – steht.

Am Rande des Promi Rutsch Battles spricht Lukas mit Promiflash offen über seinen Social-Media-Content und zeigt sich aufgeschlossen, bald noch mehr von sich zu zeigen: "Ich würde jetzt keine Nacktfotos machen, aber Content, der so ein bisschen spicy angehaucht ist, würde ich machen." Nicht nur mit seiner nackten Haut, sondern auch mit der Freizügigkeit seiner Zukünftigen geht der Fitness-Influencer locker um. "Also klar, ich bin in der Sportbranche, ich bin in dieser Reality-Welt, ich zeige sehr viel Haut. Dann kann meine Freundin das auch machen", betont der Hamburger.

Auch scheint er nicht abgeneigt, mit seiner nächsten Freundin gemeinsam zu posieren: "Wenn sie OnlyFans mit mir macht, ist das kein Problem", witzelt der Bachelorette-Boy. Die Grenze zieht der Influencer jedoch, wenn es um seine Familie geht. Der 29-Jährige hat eine Tochter, die er weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Dazu gibt er ein klares Statement ab: "Aktuell ist mein Kind einfach eine Sache, die ich überhaupt nicht zeige."

Instagram / ukascharles_ Lukas Baltruschat im Mai 2022

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat mit Hund

