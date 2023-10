Wieder Single: Wie soll Lukas Baltruschats Traumfrau sein?

Was ist Lukas Baltruschat (29) bei einer Frau wichtig? Der einstige Bachelorette-Kandidat ist seit einigen Wochen wieder Single: Nachdem er für die Liebe von Hamburg nach Köln gezogen war, ging die Beziehung mit Chiara Fröhlich (25) in die Brüche. Jetzt ist der Hottie also zurück auf dem Dating-Markt. Aber was muss eine Frau denn eigentlich mitbringen, um Lukas' Herz zu erobern? Im Promiflash-Interview verrät der Influencer es...

Am Rande des Promi-Rutsch-Battles spricht Lukas ganz offen über seine Vorstellungen in Sachen Partnerin – und dabei fallen ihm auch direkt einige wichtige Aspekte ein. "Offen, empathisch, kommunikativ", zählt der Influencer auf und fügt prompt hinzu: "Und auch irgendwie eine spirituelle Ader, sage ich jetzt mal... Und lebensfroh."

Bislang habe sich Lukas aber noch nicht ins Dating-Getümmel gestürzt – er sei aber offen dafür! "Also ich würde auf jeden Fall daten. Ich bleibe jetzt kein Single für mein ganzes Leben, aber ein bisschen Zeit hat das noch", stellt er klar.

Lukas Baltruschat, Realitystar

Lukas Baltruschat, Influencer

Lukas Baltruschat im Februar 2023

