Neues Kuschelfoto: So glücklich sind Selena Gomez und Benny!

Sie sind total verknallt ineinander! Vor wenigen Wochen hatte Selena Gomez (31) ihre Beziehung zu Benny Blanco (35) öffentlich gemacht. Schon seit rund sechs Monaten ist die Schauspielerin mit dem Musikproduzenten zusammen, hielt ihre Beziehung aber zunächst geheim. Nun wollen die beiden ihre Liebe aber nicht mehr verstecken und zeigen sich regelmäßig turtelnd im Netz. So auch jetzt wieder: Auf neuen Schnappschüssen wirken Selena und Benny total happy miteinander!

Am Mittwoch war für das Paar offenbar Date-Zeit: In ihrer Instagram-Story teilte die 31-Jährige nämlicheinige Schnappschüsse, die sie und ihren Liebsten beim Besuch einer Kunstausstellung in Los Angeles zeigen. Auf einem besonders süßen Foto kuscheln sich die beiden in einer Spiegelinstallation aneinander – Benny legt liebevoll seine Arme von hinten um seine Selena. Die Sängerin scheint aus dem Strahlen gar nicht mehr rauskommen.

Das Paar hat seine Beziehung so lange für sich behalten, da Selena sich erst komplett sicher mit Benny sein wollte. Er konnte sie offenbar von sich überzeugen. "Er ist respektvoll, kein Aufreißer, und es geht ihm nicht um die Aufmerksamkeit oder den Ruhm. Ihm ist das alles egal, und Selena sieht das und vertraut ihm wirklich. Es hat sie viel Überwindung gekostet, sich auf jemanden einzulassen, aber Benny hat sich ihr gegenüber bewährt", machte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight deutlich.

Getty Images Selena Gomez im Dezember 2023

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

Getty Images Benny Blanco, Musikproduzent

