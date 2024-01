Überraschung: Ein Top-Sportler ist Whoopi Goldbergs Cousin

Whoopi Goldberg (68) hat eine sportliche Familie. Die Schauspielerin gehört zur absoluten Hollywood-Elite. Filme wie "Sister Act", "Ghost – Nachricht von Sam" und "Die Farbe Lila" sind absoluter Kult. Für ihre Leistung bekam sie auch schon Auszeichnungen wie den Golden Globe und sogar einen Oscar. Über ihr Privatleben ist allerdings weniger bekannt. Doch offenbar hat Whoopi einen echten Top-Sportler in ihrer Familie – von dem sie nichts wusste!

Diese Überraschung bekommt Whoopi nun in der Sendung "The View" offenbart. Nachdem der Historiker Henry Louis Gates Jr. schon vor Jahren in seiner Show "Finding your Roots" nach geheimen Verwandten des Hollywoodstars suchte, ergibt ein DNA-Test erst jetzt eine unerwartete Verwandtschaft. "Sie haben einen DNA-Cousin, meine Liebe...Tony Gonzalez ist Ihr DNA-Cousin", verrät der Forscher. Whoppi kann offensichtlich nicht glauben, dass sie mit dem ehemaligen NFL-Star verwandt sein soll. "Das ist mein Cousin?", fragt sie mit offenem Mund und lädt den neugewonnen Cousin gleich zu sich in die Show ein.

Aber wer ist Tony Gonzalez eigentlich? Der 47-Jährige ist Football-Profi im Ruhestand. Er spielte im Laufe seiner Karriere unter anderem zwölf Jahre bei den Kansas City Chiefs und fünf Jahre bei den Atlanta Falcons als Tight End. Aktuell soll er auf dieser Position gleich mehrere Rekorde halten. Nach seinem Karriere-Aus ist er nun als Football-Analyst tätig und wurde in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen.

Getty Images Whoopi Goldberg, 2019

Getty Images Tony Gonzalez, ehemaliger Football-Profi

Getty Images Tony Gonzalez bei der Übertragung des Super Bowls 2020

