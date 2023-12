Sein eigener Stern: Zac Efron auf dem Walk of Fame verewigt!

Ein Star für den Star! Zac Efron (36) blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Angefangen als Teenie-Schwarm dank seiner Rolle in "Highschool Musical", gehört er mittlerweile zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten Hollywoods. In seiner Laufbahn spielte er schon mit Stars wie Nicole Kidman (56), John Travolta (69) oder Dwayne "The Rock" Johnson (51). Nun wird dem Schauspieler für sein Talent eine ganz besondere Ehre zuteil: Zac wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt!

Während der feierlichen Zeremonie am Montag bedankte sich der "Die eiserne Kralle"-Star bei den Produzenten seines ersten Filmes für deren Vertrauen. Filmkollege Miles Teller (36) freute sich ebenfalls über die Ehrung seines Freundes und sagt: "Er hat diese Auszeichnung mehr als verdient, denn für unsere Generation war und ist Zac der erste echte Schauspieler, der aus unserer Klasse hervorgeht. Du bist der Mann, der Mythos, die Legende, das ist Zac Efron, Baby!"

Einen Dank richtet der Kalifornier aber auch an seinen im Oktober verstorbenen "17 Again"-Co-Star Matthew Perry (✝54). "Die Zusammenarbeit mit ihm [...] hat so viel Spaß gemacht und mich in vielerlei Hinsicht angetrieben und motiviert", schwelgt er in Erinnerung und fügt hinzu: "Es hat mich wirklich in das nächste Kapitel meiner Karriere katapultiert und dafür danke ich dir sehr, Matthew. Ich denke heute viel an dich."

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron, Vanessa Hudgens, Lucas Grabeel und Monique Coleman im Jahr 2006

Getty Images Schauspieler Zac Efron und Miles Teller

Getty Images Michelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann und Matthew Perry bei der Premiere von "17 Again"

