In Gedenken an Bob Saget: Dave Coulier liest noch alte Chats

Dave Coulier (64) will seinen Co-Star Bob Saget (✝65) nicht vergessen. In der beliebten Sitcom Full House hatten die beiden Schauspieler als Joey und Danny die allerbesten Freunde verkörpert. Doch auch hinter der Kamera standen sich die Serienkollegen sehr nahe. Anfang des vergangenen Jahres kam dann der Schock für die "Full-House"-Crew. Ihr Co-Star Bob verstirbt plötzlich infolge einer Kopfverletzung. Jetzt verkündet Dave scherzhaft, wie er seinen verstorbenen Freund im Alltag in Erinnerung behält.

Auf der 90s Con 2023 in Connecticut ist der "Full House"-Cast wieder vereint. In Gedanken ist auch Bob anwesend. "Er ist immer noch präsent in meinem Leben – und in meinem Handy", offenbart Dave. Bei der Reunion witzelt er gegenüber People: "Ich öffne immer noch die Nachrichten, die er mir geschickt hat. So viele hat er mir geschrieben." Auch Jodie Sweetin (41), die in der 90er-Jahre-Sitcom Stephanie gespielt hat, erinnert sich liebevoll an die Besonderheiten ihres Kollegen: "Er unterschrieb alle seine Texte immer mit 'Übrigens, hier ist Bob'."

Die Darsteller schenken sich gegenseitig Kraft und halten wie eine Familie zusammen. Wie besonders ihre Beziehung ist, betont Dave: "Normalerweise dreht man eine Show, und wenn sie vorbei ist, gehen alle getrennte Wege. [...] Bei 'Full House' ist es anders." Scherzhaft fügt er hinzu: "Ich werde die anderen einfach nicht los."

Getty Images Bob Saget im Dezember 2021

Getty Images "Fuller House"-Stars Jodie Sweetin, Andrea Barber, Lori Loughlin und Candace Cameron-Bure

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast von "Full House"

