Diese Nachricht dürfte für viele enttäuschte Gesichter sorgen! Während viele Promis am 14. Februar den Tag der Liebe feierten, nutzte Mary Roos (70) den Valentinstag, um ihren Fans etwas Trauriges mitzuteilen. Die Schlagersängerin hatte ihren großen Durchbruch in den 70er-Jahren gefeiert und begeisterte erst im vergangenen Jahr bei Sing meinen Song Millionen von Zuschauer. Doch damit ist bald Schluss: Mary hängt ihre Musikkarriere an den Nagel!

Das verkündete die Schlager-Queen in einem emotionalen Statement auf ihrem Facebook-Profil. "Ich habe so wunderbare, aufregende Jahrzehnte erleben dürfen, die mir gerade auch in den letzten Jahren so viel Erfolg gebracht haben. Und dafür möchte ich Euch danken, ihr, die mit mir durch alle Höhen und Tiefen gegangen seid und mein Leben bereichert habt", bedankte sich die 70-Jährige bei ihren Fans. Die können zumindest etwas aufatmen: Es werde kein "abruptes Ende geben", da sie ihre noch bestehenden Verträge erfüllen werde. Dazu gehört unter anderem ihre Solo-Tournee, die noch bis Juni läuft.

Ein erneutes Wiedersehen mit der "Fremdes Mädchen"-Interpretin in der Musikwelt wird es aber wahrscheinlich nicht geben. "Eine Abschiedstournee würde ich schon machen, aber ich würde mich nicht dauernd verabschieden und dann wiederkommen", stellte Mary erst vor wenigen Wochen im hr4-Interview klar. Einen Plan B scheint sie aber schon jetzt zu haben, wie sie auf Facebook verriet: "Und wenn mir doch irgendwann die Decke auf den Kopf fallen sollte, kann ich ja immer noch Theater spielen."

Getty Images Mary Roos, Schlager-Star

MG RTL D / Markus Hertrich Mary Roos bei "Sing meinen Song"

P. Hoffmann / WENN.com Mary Roos bei den LEA Awards

