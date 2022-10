Wegen Karriere: Mary Roos hat ihre Familie oft enttäuscht

Mary Roos (73) musste einen hohen Preis für ihre Karriere bezahlen! Die Schlagersängerin stieg bereits in jungen Jahren in die Musikbranche ein: Mit gerade einmal neun Jahren wurde sie von einem Plattenproduzenten entdeckt. 1970 erlebte sie dann mit ihrem Hit "Arizona Man" ihren großen Durchbruch, dem viele weitere erfolgreiche Songs, Platten und Alben folgten. Im Jahr 2018 nahm sie sogar als erste Schlagersängerin an der Tauschkonzert-Show Sing meinen Song teil. Nun gab Mary zu, dass sie ihre Karriere über ihre Familie gestellt hat!

In ihrem autobiografischen Buch "Aufrecht geh'n. Mein liederliches Leben" sprach die Sängerin über ihr Familienleben. Dieses hätte aber bisher nicht wirklich stattgefunden – sie habe sich viel lieber auf die Musik und ihre Karriere konzentriert. Ihr Verhalten hatte daher auch Folgen, wie die 73-Jährige offen und ehrlich zugab: "Ich weiß, dass ich meiner Familie oftmals sehr weh getan habe. Zu keiner Hochzeit war ich da, zu keiner Taufe."

Doch damit sei nun endlich Schluss – sie wolle jetzt alles nachholen, was sie bisher verpasst hat. Die neu gewonne Einsicht genieße die "Keine Träne tut mir leid"-Interpretin sehr, wie sie verriet: "Es ist schön, von Familie umhüllt zu sein." Das dürfte wahrscheinlich besonders ihren 36-jährigen Sohn Julian freuen, der aus der Ehe mit Werner Böhm (✝78) alias Gottlieb Wendehals hervorging.

Getty Images Mary Roos singt bei "Heiligabend mit Carmen Nebel"

Getty Images Mary Roos, Schlager-Star

Getty Images Mary Roos bei einer Probe für die ZDF Hitparty in Köln

