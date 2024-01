Nach Gerüchten: Morgan und Kyle Richards haben ein Date

Die beiden sind wieder zusammen unterwegs! Kyle Richards' Liebesleben geriet vor einigen Monaten in die Schlagzeilen, als Gerüchte aufkamen, dass ihre Langzeit-Ehe mit Mauricio Umansky aufgrund einer Affäre mit Musikerin Morgan Wade (29) in die Brüche gegangen sein soll. Die beiden Frauen dementieren das allerdings – sie hätten einfach eine besondere Freundschaft. Kürzlich wurden Kyle und Morgan erneut zusammen gesichtet!

Das Duo war gemeinsam in Los Angeles unterwegs, berichtete Mail Online. Der Real Housewives of Beverly Hills-Star und die Country-Musik-Sängerin schlenderten die Straßen entlang und ließen sich in einem Restaurant für ein Mittagessen nieder. Auf den Schnappschüssen, die bei dem Ausflug entstanden sind, rockten die beiden einen lässigen Look mit Jogginganzug und Baseballcap.

Ob das nur ein Treffen unter Freundinnen war oder sich zwischen den Berühmtheiten doch noch eine Liebschaft entwickelt? Obwohl sie die Spekulationen bezüglich einer Romanze bisher von sich wies, antwortete Kyle in einer neuen Folge von "Real Housewives of Beverly Hills" auf die Frage, ob sie sich eine Beziehung mit einer Frau vorstellen könnte, kurz und knapp mit "Ja!"

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, und Mauricio Umansky, Immobilienmakler

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im April 2023

Getty Images Der Cast der "Real Housewives of Beverly Hills" bei den People's Choice Awards 2021

