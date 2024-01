Nach Trennung: Lisa Bonet reicht Scheidung von Jason ein

Sie will es offiziell machen! Lisa Bonet (56) und Jason Momoa (44) hatten 2005 ihre Liebe zueinander offiziell gemacht. Zwölf Jahre später gaben sich die beiden Schauspieler schließlich das Jawort. Seit mittlerweile zwei Jahren geht das einstige Hollywood-Traumpaar allerdings getrennte Wege. Doch trotz ihrer Trennung ließen sie sich nicht scheiden – zumindest bis jetzt: Lisa soll die Scheidung von Jason eingereicht haben!

Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Laut diesen möchte Lisa sich das Sorgerecht ihrer beiden gemeinsamen Kinder mit Jason teilen. Zudem verzichtet sie auf Ehegattenunterhalt. Ihr Eigentum und Vermögen soll laut den Unterlagen "zwischen den Parteien vereinbart" sein, was darauf schließen lässt, dass das Ex-Paar einen Ehevertrag geschlossen hat. Überraschend ist das Datum, welches die "Bank Robber"-Bekanntheit als Trennungsdatum angegeben hat: Demnach soll sich das Paar bereits am 7. Oktober 2020 dazu entschieden haben, getrennte Wege zu gehen.

Bereits zuvor hat ein Insider berichtet, dass sich Jason und Lisa trotz ihrer Trennung weiterhin gut verstehen und zwischen ihnen kein böses Blut herrscht: "Sie verbringen Zeit miteinander, wenn Jason in Los Angeles ist", verriet der Tippgeber damals gegenüber People. Der Game of Thrones-Star greife seiner Ex noch immer unter die Arme – beispielsweise bei Reparaturen am Haus.

Getty Images Schauspielerin Lisa Bonet im Januar 2020

Getty Images Jason Momoa im September 2021

Getty Images Jason Momoa und Lisa Bonet im Oktober 2021

