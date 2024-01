Nicht Katies: Mit wessen Frauenbeinen posiert Carl Woods?

Wessen Beine das wohl sind? Die Beziehung von Carl Woods (34) und Katie Price (45) ist eine einzige Achterbahnfahrt. Obwohl die beiden eigentlich heiraten wollten, hatten sie sich gleich mehrfach getrennt. Binnen weniger Wochen folgte aber immer ein Comeback. Zuletzt sollen sie im November 2023 getrennte Wege gegangen sein. Im Dezember wurden sie aber wieder zusammen erwischt. Nun ist Carl allein unterwegs und posiert mit einem Paar fremder Beine.

Bei Instagram postet der 34-Jährige den Schnappschuss, der Katie zu denken geben könnte. Mit einem verführerischen Blick und einem leichten Lächeln lugt Carl auf dem Bild hinter zwei Beinen in Hotpants hervor, die er gleichzeitig mit den Händen umfasst. Wie auch auf der Rückseite der Oberschenkel zu lesen ist, kommentiert er den Post nur mit einem frechen "Game Over". In den Kommentaren sind die Fans vor allem verwirrt, ob die Beziehung zwischen dem Influencer und Katie endgültig gescheitert ist: "Nicht schon wieder. Ist es diesmal echt oder meinst du etwas anderes, Carl?"

Und dabei zeigten Carl und Katie sich zuletzt wieder sehr vertraut miteinander. Paparazzi lichteten die beiden in Liverpool ab. Dort schlenderten sie gemeinsam durch die Straßen und nichts schien auf eine Trennung hinzudeuten: Die 45-Jährige hakte sich bei ihrem Partner unter und ging dicht neben ihm. Ebenfalls dabei waren zwei von Katies Kindern.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

Instagram / carljwoods Carl Woods, Reality-TV-Teilnehmer

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

