Rote Robe: War Selena Gomez' Golden-Globes-Kleid ein Fail?

Mit diesem Kleid sind Selena Gomez (31) die Blicke der anderen sicher! Am Sonntagabend wurden in Beverly Hills zum 81. Mal die Golden Globes verliehen. Mit von der Partie war auch die Sängerin – und begeisterte ihre Fans mit einem Kussfoto mit ihrem neuen Freund Benny Blanco (35) von der Veranstaltung. Doch auch mit ihrem Styling für den besonderen Abend sorgte die Schauspielerin für Aufmerksamkeit. Wie kommt Selenas Event-Look bei den Fans an?

Für die Preisverleihung entschied sie sich für ein glänzendes, knallrotes Kleid von Armani Privé – doch die auffällige Farbe ist längst nicht das Einzig, das besonders an dem Dress ist. Der ausgestellte Rock der Robe ist asymmetrisch geschnitten und auch der obere Part ist spannend: Durch die Wickeloptik lässt Selena mit dem Look tief blicken und betont ihr Dekolleté. Zudem zieren den Fummel am Oberkörper drei schwarze, glitzernde Blumen.

Bei den Fans weckt der auffällige Look gemischte Gefühle. "Sie sieht umwerfend aus!" oder "Ich liebe es, sie sieht wunderschön und strahlend aus", schwärmen die Instagram-User. Einige finden sogar, dass Selena den schönsten Auftritt des Abends hinlegt! Doch das sehen nicht alle so. "Was für ein gruseliges Kleid" und "Es wirkt so überladen", finden andere. Wie findet ihr den Look? Stimmt unten ab!

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes, Januar 2024

Getty Images Selena Gomez im Januar 2024 bei den Golden Globes

