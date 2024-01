Selena Gomez teilt süßes neues Kussfoto mit ihrem Benny

Sie können die Finger nicht voneinander lassen! Selena Gomez (31) schwebt aktuell wieder im siebten Himmel. Die Schauspielerin ist seit einigen Monaten mit dem Musiker Benny Blanco (35) liiert. Anfang Dezember bestätigte die "Same Old Love"-Sängerin die Beziehung zu dem Produzenten offiziell. Seitdem teilen die beiden regelmäßig süße Pärchenbilder im Netz. Nun postet Selena ein neues Kussfoto mit ihrem Benny!

In ihrer Instagram-Story teilt die "Love You Like a Love Song"-Interpretin den süßen Schnappschuss. Liebevoll küssen sich die beiden. Dabei hat Selena ihre Hand in den Nacken ihres Liebsten gelegt, während dieser seine Hände um ihre Taille geschlungen hat. "Ich habe gewonnen", schreibt die Only Murders in the Building-Darstellerin zu dem Foto und lässt damit alle wissen, wie glücklich sie ist.

Erst vor wenigen Tagen zeigten sich Selena und Benny turtelnd bei einem Basketballspiel. Immer legten die beiden ihre Arme umeinander, während sie sich angeregt unterhielten. Dabei wirkten die Musiker ziemlich glücklich und ausgelassen miteinander.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

ActionPress Selena Gomez und Benny Blanco

