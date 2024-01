Christian Olivers (†) Frau meldet sich mit emotionalem Post

Es ist ein unvorstellbarer Verlust für sie. Am Wochenende machten tragische Nachrichten die Runde. Der Schauspieler Christian Oliver sowie seine beiden Töchter Madita und Annik waren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. In einem ersten Statement meldeten sich seine Frau Jessica Klepser und ihre Familie zu Wort. Nun widmet Jessica ihrem Christian und den beiden Kindern im Netz noch einmal persönlich rührende Worte.

In einem Instagram-Post bedankt sich die Pilates-Trainerin für die öffentliche Anteilnahme. "Ich sehe die Nachrichten, ich höre die Worte und es gibt mir so viel Kraft", schreibt sie. Sie spüre auch die Liebe von Christian und ihren Töchtern. "Sie sind bei jedem Schritt bei mir und sie wachen über uns", erklärt Jessica. Abschließend hat sie noch eine Bitte an ihre Follower "Bitte verbreitet weiter Liebe! Umarmt eure Liebsten, sagt ihnen, dass ihr sie liebt, seid nett zueinander. Und hört auf, euch zu streiten und euch über Kleinigkeiten aufzuregen. Das ist es nicht wert. Das Leben ist zu kostbar", appelliert Jessica.

Auch zahlreiche Stars trauern öffentlich um Christian. "Es ist eine unfassbare, herzzerreißende Tragödie. All meine Gedanken, Gebete und mein Beileid gehen an seine Frau und die ganze Familie. Ich bin wirklich schockiert und ich habe keine Worte", schrieb beispielsweise der Schauspieler Erdogan Atalay (57) auf Instagram.

Christian Oliver und Jessica Klepser, 2015

Christian Oliver im Februar 2020

Erdogan Atalay

