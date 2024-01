"Full House"-Star Bob Saget (†65) hat heute zweiten Todestag

Bob Saget (✝65) bleibt unvergessen. Der Schauspieler hatte in seinem Leben in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt. Am bekanntesten wurde er allerdings durch seine beliebte Rolle in der Serie Full House. Vor genau zwei Jahren mussten seine Fans und seine Angehörigen dann aber ganz plötzlich Abschied von ihm nehmen: Er verstarb unerwartet. Heute jährt sich Bobs Todestag nun zum zweiten Mal.

Am 9. Januar 2022 wurde der US-Amerikaner nur wenige Stunden nach einem Stand-up-Auftritt leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Bob war an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben, die er für harmlos gehalten hatte. Sein Tod traf viele Fans weltweit sehr – und auch die Film- und Fernsehlandschaft erinnert sich noch regelmäßig an ihren geliebten Zeitgenossen.

Erst kürzlich hatte etwa Bobs "Full House"-Kollege Dave Coulier (64) bei einer Reunion der Sitcom darüber gesprochen, wie er noch immer seines Freundes gedenkt: Er liest alte Chatnachrichten von Bob! "Ich öffne immer noch die Nachrichten, die er mir geschickt hat. So viele hat er mir geschrieben", hatte der Schauspieler mit einem kleinen Lachen enthüllt, wie People berichtete.

Getty Images Bob Saget im Dezember 2021

Getty Images Bob Saget in Los Angeles, Oktober 2021

Getty Images Bob Saget und Dave Coulier im Jahr 2016

