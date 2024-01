Halb nackt vorm Spiegel: Amy Schumer zeigt sich oben ohne

Wieder einmal gewährt sie intime Einblicke! Amy Schumer (42) ist bekannt für ihr authentisches Auftreten in den sozialen Medien. Sie zeigt sich immer wieder in Situationen und Posen, die selten in sozialen Netzwerken zu sehen sind. Ob im Kreißsaal nach der Geburt ihres Sohnes Gene oder ungeschminkt und in lockeren Outfits vor den Periodenprodukten im Supermarktregal, sie scheut sich nicht, diese Momente zu teilen. Dieses Mal wird es sogar sehr freizügig: Amy zeigt sich halb nackt vor dem Badezimmerspiegel.

Die 42-Jährige teilt in ihrer Instagram-Story ein gewagtes Bild mit ihren Followern. Darauf ist sie ohne Make-up und mit hochgesteckten Haaren zu sehen, wie sie nur mit einem Slip bekleidet in ihren Badezimmerspiegel lacht. Darunter schreibt die Komikerin scherzhaft: "Ich habe sie immer noch: 40 Extrapfunde." Die Schauspielerin präsentiert sich trotz der Extrakilos sichtlich glücklich und zufrieden auf ihrem Profil.

Neben den Scherzen über ihr eigenes Aussehen spricht die Amerikanerin auch sehr offen über ihr Körperbild und den Druck, der auf Frauen in Hollywood lastet, möglichst dünn und schön zu sein. Ebenso ehrlich geht sie mit ihren Operationen um. Amy unterzog sich nämlich im Frühjahr 2022 einer Fettabsaugung und teilte dies mit ihren Followern. "Jeder, der vor der Kamera steht, macht so etwas, ich wollte nur ehrlich sein", gab die Schauspielerin zu.

