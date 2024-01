Jahrestag: Michelle Kaminsky widmet ihrem Lukas süße Worte

Michelle Kaminsky könnte wohl nicht glücklicher sein! 2022 hatte die Influencerin mit ihrem damaligen Partner Marc-Robin Wenz bei Temptation Island mitgemacht. Doch ihre Beziehung hielt dem Treuetest nicht stand und zerbrach. Mittlerweile ist die Reality-TV-Bekanntheit aber wieder in festen Händen: Mit ihrem neuen Freund Lukas ist sie auch bereits ein Jahr zusammen. Zu ihrem ersten Jahrestag macht Michelle ihrem Schatz nun eine süße Liebeserklärung!

"Danke, dass du seit 365 Tagen mein Leben so mit Liebe füllst. Niemals hätte ich damit gerechnet, dass ein Mensch so vieles bewirken kann. Aber du hast es geschafft, in so kurzer Zeit mein Herz zu erobern", schwärmt die 26-Jährige auf Instagram. Sie habe noch nie so eine "reine Seele" wie Lukas kennengelernt: "Danke, dass du mein Leben jeden Tag bereicherst und ich von dir noch so vieles lernen kann. [...] Ich liebe dich." Zu ihren rührenden Zeilen teilt Michelle außerdem ein paar Pärchenaufnahmen von sich und ihrem Liebsten.

Zu ihrem Ex Marc-Robin hat die Beauty inzwischen auch wieder ein gutes Verhältnis und ist sogar wieder mit ihm befreundet. "Er ist definitiv noch immer ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben und ich weiß, dass ich jederzeit auf ihn zählen kann", erklärte Michelle vor einigen Monaten im Netz.

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky

Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas

RTL Michelle Kaminsky und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

