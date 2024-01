Jessica Alba feiert Geburtstag ihres Sohnes im Disneyland!

Sie lassen ihn hochleben! Jessica Alba (42) ist schon seit vielen Jahren in Hollywood überaus erfolgreich. Doch auch in ihrem Privatleben hat die Schauspielerin ihre Lieblingsrolle bereits gefunden: Mit ihrem Ehemann Cash Warren (44) hat die Leinwandschönheit drei Kinder. Immer wieder teilt sie Einblicke in ihr Leben als dreifache Mutter. Nun hat die kleine Familie einen weiteren großen Meilenstein erreicht: Jessicas Sohn feiert seinen sechsten Geburtstag!

Anlässlich dessen gewährt sie ihren Fans einen kleinen Einblick in die zauberhafte Geburtstagsfeier ihres jüngsten Sohnes Hayes. Auf Instagram teilt Jessica einige zuckersüße Schnappschüsse des besonderen Tages, den der frischgebackene Sechsjährige mit seiner Familie und einigen Freundenim Freizeitpark verbringt. Dazu schreibt sie: "Hayesies Geburtstag mit den Kumpels in Disneyland feiern".

Die Fans sind begeistert von den schönen Bildern. "So eine wunderschöne Familie und tolle Erinnerungen. Danke, dass du das mit uns geteilt hast", schreibt ein Fan. "Ihr seht alle so glücklich aus", bemerkt ein weiterer Follower. Einem dritten Nutzer ist zudem nicht entgangen, wie groß Jessicas Kinder bereits geworden sind: "Wann sind deine Kinder so groß geworden?"

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin, mit ihrer Familie

