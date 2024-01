Liebes-Reunion-Gerüchte: Laura Anderson spricht Klartext!

Ist es doch mehr Schein als Sein? Laura Anderson (34) und Gary Lucy (42) kamen im Oktober 2022 zusammen, wenige Monate später kündigten sie gemeinsamen Nachwuchs an, doch die Beziehung überstand die Schwangerschaft nicht, sodass sich das TV-Paar im vergangenen Jahr trennte. Mittlerweile scheinen die beiden allerdings wieder öfter Zeit zusammen zu verbringen – Fans spekulierten auf eine Liebes-Reunion. Jetzt äußert sich Laura zu ihrem Beziehungsstatus!

In das neue Jahr starteten die Realitystars offenbar zusammen. Auf Instagram teilte Gary überraschend ein Video seines Silvesterkusses mit der Blondine. "All diese Presseberichte, die anscheinend bestätigen, dass ich und Gary wieder zusammen sind", teilte die Britin ein paar Tage später mit ihren Fans im Netz und fügte hinzu: "Das habe ich nie gesagt. Ich habe nie bestätigt, dass wir wieder zusammen sind oder so etwas."

Dennoch scheinen die Eltern sich wieder näherzukommen. Bereits im Dezember vergangenen Jahres verbrachten sie etwas Zweisamkeit bei einem Date. Wie auf einigen Aufnahmen zu sehen war, trafen sich die beiden in einem schicken Restaurant und genossen gemeinsam einen besinnlichen Abend.

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy und Laura Anderson mit ihrer Tochter

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, TV-Star

Instagram / auraanderson1x Laura Anderson mit Gary Lucy im Urlaub

