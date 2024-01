Über Weihnachten: Charlotte Dawsons Verlobter pinkelte Blut!

Sie musste einiges mitmachen! Seit rund acht Jahren gehen Charlotte Dawson (31) und ihr Partner Matt Sarsfield gemeinsam durchs Leben. Die Ex on the Beach-UK-Bekanntheit und der britische Rugby-Spieler durften sich erst vergangenes Jahr über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Doch über die Weihnachtsfeiertage musste die Reality-TV-Bekanntheit nun um ihren Liebsten bangen: Matt musste aufgrund starker Schmerzen ins Krankenhaus!

"Es war echt viel an Weihnachten, ihn mit so starken Schmerzen zu sehen", berichtet Charlotte in ihrer Instagram-Story. Der Sportler habe aufgrund eines eingeklemmten Nierensteines sogar Blut in seinem Urin gefunden! Da die nicht-invasiven Behandlungen nicht anschlugen, bekam der Familienvater einen Stent eingesetzt. Das Implantat habe zwar später als geplant entfernt werden können, doch die Behandlung schlug letztendlich an. "Gott sei Dank, es geht dir wieder gut", freut sich seine Liebste.

Charlotte hatte in letzter Zeit einige Schicksalsschläge einstecken müssen: Auch ihr neugeborenes Baby musste einige Monate nach der Geburt ins Krankenhaus! "Es war so beängstigend. Er hat nichts mehr gegessen und seine Atmung verlangsamte sich. Jude konnte nicht mehr atmen und plötzlich wurde er ganz grau", erzählte die zweifache Mama im Gespräch mit Closer. Laut den Ärzten wäre ihr Sohn fast ums Leben gekommen.

Instagram / charlottedawsy Matt Sarsfield und Charlotte Dawson

Instagram / matt_sarsfield Matthew Sarsfield und Charlotte Dawson

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihrem Baby Jude

