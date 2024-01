Verließ Taylor Swift die Golden Globes nach Pleite früher?

Es scheint wohl nicht ihr Abend gewesen zu sein. Am Sonntag besuchte Taylor Swift (34) die Verleihung der Golden Globe Awards. Die Sängerin war mit ihrem Konzertfilm "The Eras Tour" für einen Preis in der Kategorie "Best Box Office Achievement" nominiert. Am Ende musste sich die "Lover"-Interpretin jedoch gegen den Film Barbie geschlagen geben. Nun wird ihr unterstellt, eine schlechte Verliererin zu sein. Taylor soll nach ihrer Preispleite die Veranstaltung früher verlassen haben!

Zunächst zeigte sich Taylor noch als faire Verliererin. Mit Standing Ovations beglückwünschte sie das Team von "Barbie". Einigen Zuschauern fiel jedoch auf, dass die Musikerin nach der Dankesrede der Gewinner nicht mehr an ihrem Tisch saß. Auf X mutmaßen die Fans, dass Taylor das Event frühzeitig verließ. "Ich wette, dass Taylor das Event verlassen hat" oder "Taylor ist ja so eine schlechte Verliererin. Peinlich, dass sie einfach abgehauen ist", lauten zwei der Kommentare.

Schon zu Beginn der Preisverleihung musste die "Style"-Interpretin einen Seitenhieb einstecken. Jo Koy (52), der als Moderator durch die Veranstaltung führte, erlaubte sich einen Witz auf Taylors Kosten. Die Bemerkung des Komikers kam bei der 34-Jährigen jedoch alles andere als gut an.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Jo Koy, 2024

Getty Images Taylor Swift bei den Grammy Awards 2023

