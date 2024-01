Wow! Jennifer Lopez präsentiert Hammer-Body nach Feiertagen

Den Start des neuen Jahres nehmen sich einige Menschen zum Anlass, um neue Vorsätze durchzuziehen. Dazu gehört unter anderem, die an den Weihnachtsfeiertagen genüsslich angefutterten Pölsterchen mit etwas Training unsichtbar zu machen – Jennifer Lopez (54) scheint sich mit diesen Zielen jedoch offensichtlich nicht auseinandersetzen zu müssen. Die New Yorker Pop-Ikone präsentiert ihren durchtrainierten Körper im Urlaub an der karibischen Küste!

Die "On The Floor"-Interpretin gönnt sich nach all dem Trubel der vergangenen Wochen eine Auszeit. Auf Bildern, die US Weekly vorliegen, ist J.Lo bei einem Spaziergang am Strand von St. Barts zu sehen. Während sie das Gesicht in Richtung der Sonne hält, präsentiert sie ihren durchtrainierten Bauch, der von einem schwarzen Bikini und einem bunten Kimono umhüllt ist.

Wenige Tage zuvor war die Ehefrau von Schauspieler Ben Affleck (51) in ihrem Urlaub ganz stylisch mit einem geflochtenen XXL-Sonnenhut aus Stroh unterwegs. Diesen kombinierte Jennifer zu einem schlichten weißen Bikini und einer schicken Sonnenbrille. Hier und da sang sie sichtlich happy zu der Musik aus ihren Kopfhörern mit.

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Dezember 2023

Instagram / jlo Jennifer Loepz im Juli 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Ralph Lauren Runway Show Oktober 2022

