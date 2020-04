Oliver Pocher (42) wird nicht müde, seine Promi-Kollegen zu kritisieren, die ihre Kids im Netz vermarkten! Seit Wochen hat es der Comedian auf Web-Sternchen abgesehen, die trotz der momentanen Krise weiterhin fleißig Produkte bewerben. Ein besonders großer Dorn im Auge ist ihm und seiner Frau Amira (27) das Zur-Schau-Stellen der Kinder von Influencern, denn auch online sei Pädophilie ein echtes Problem. Auf taube Ohren stieß diese Warnung allerdings bei Anne Wünsche (28): Sie hat ihrer Tochter Miley und sich jetzt einen neuen Account erstellt!

"Eine neue Instagram-Seite von uns beiden!", kündigte die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin am Ostermontag stolz auf Instagram an und meinte damit sich und ihr ältestes Kind, das 2019 eingeschult wurde. Klar, dass eine Reaktion des Blondschopfes nicht lange auf sich warten ließ. "Das ist das Negativbeispiel der Kinder-Vermarktung: Abkassieren und total einen an der Waffel haben...", wetterte Oli gegen Annes Post.

Auch Sarah (28) und Dominic Harrison (28), die sich langsam zur Langzeit-Zielscheibe des gebürtigen Hannoveraners mausern, haben schon viele abwertende Äußerungen geerntet. Die beiden hatten einen Account für Töchterchen Mia Rose (2) eingerichtet, um darauf besondere Ereignisse der Kleinen festzuhalten. Die Harrisons haben den Kanal ihrer Prinzessin wohl wegen des Beefs mittlerweile gelöscht. Ob Anne sich auch dazu entscheidet? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Amira Aly im Juli 2019

Anzeige

Instagram / anne.miley.wuensche Anne Wünsche und Miley Merten

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de