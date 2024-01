Darum war Herzogin Meghan nicht bei den Golden Globe Awards

Herzogin Meghan (42) hatte rund sieben Jahre lang in der Anwaltsserie Suits die hilfsbereite Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane gespielt. Nachdem die US-Amerikanerin ihren zukünftigen Ehemann Prinz Harry (39) kennengelernt hatte, verließ sie die Show nach dem Ende der siebten Staffel und beendete ihre Schauspielkarriere. Die beliebte Serie endete 2019 – die ehemaligen Kollegen feierten jedoch kürzlich bei den Golden Globes eine Reunion. Doch wieso war Meghan nicht mit von der Partie?

"Wir haben die Herzogin gefragt, aber uns wurde gesagt, dass sie leider eine andere Verpflichtung hat", plauderte ein Insider gegenüber OK! aus. Meghans ehemalige Kollegin Gina Torres (54) gab außerdem preis, dass das Ensemble immer noch via Gruppenchat in Kontakt stehe. Die Kalifornierin sei jedoch nicht Teil der Unterhaltung: "Wir haben ihre Nummer nicht. Wir haben sie einfach nicht."

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass ein Spin-off von "Suits" in Planung ist. "[Die neue Staffel] wird die gleiche Energie und die gleichen gut aussehenden Leute haben wie das Original", verkündete die Universal-Produzentin Beatrice Springborn. Bisher ist nicht bekannt, ob Meghan für ihre alte Serie wieder vor der Kamera stehen wird.

Anzeige

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

Anzeige

Getty Images Gina Torres im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Suits"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de