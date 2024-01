Joey Fatone und AJ McLean gehen gemeinsam auf große Tournee!

Fans dürfen sich über tolle Neuigkeiten freuen! Seit über 20 Jahren sind Joey Fatone (46) von *NSYNC und AJ McLean (46) von den Backstreet Boys miteinander befreundet. Die beiden Sänger verbindet die Leidenschaft für Musik. Im vergangenen Herbst traten sie gemeinsam bei der "Joey Fatone & Friends Welcome to Tampa 90s Party" auf. Nun sorgt das Duo für eine regelrechte Sensation: Joey und AJ gehen zusammen auf Tournee!

Die erfreulichen Nachrichten verkünden die beiden auf Instagram – und liefern dabei bereits alle Infos zu ihrer bevorstehenden Tour. "Das wird ein Spaß", verspricht der 46-Jährige in dem kurzen Clip. AJ ist sich zudem sicher, dass ihre Zusammenarbeit "legendär" werde. Für die Zuschauer halte die Show eine Mischung aus "Comedy, Musik und intime Gesprächen" bereit. Ihre Tournee startet am 15. März in Temecula, Kalifornien.

Eine Tournee mit seinen alten Bandkollegen scheint Joey allerdings auch nicht auszuschließen. "Sag niemals nie. Ich denke, wir müssen uns ehrlich zusammensetzen und ein Gespräch führen", erklärte er verheißungsvoll in einem Interview mit People. Bislang sei allerdings noch nichts Konkretes dabei rausgekommen, wie es mit *NSYNC weitergehe.

Getty Images Joey Fatone im Dezember 2023

Getty Images AJ McLean im November 2023

Getty Images Lance Bass, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Justin Timberlake, und Joey Fatone im November 2023

