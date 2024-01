Nach Flugzeugabsturz: Alle Infos zu Christian Olivers Tod

Die Filmwelt ist in tiefer Trauer. Christian Oliver wurde vor allem durch die Rolle des Hauptkommissars Jan Richter in "Alarm für Cobra 11" bekannt. Doch der Schauspieler hatte es auch über den großen Teich geschafft und wirkte sogar in Hollywood-Produktionen wie Indiana Jones und das Rad des Schicksals mit. Zuletzt hielten tragische Nachrichten um den Filmstar die Welt in Atem. Christian und seine beiden zehn- und zwölfjährigen Töchter kamen auf tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de