Süß! Robert Downey Jr. geht vor seiner Susan auf die Knie

Was für ein süßer Moment! Am Dienstag fanden die jährlichen Governors Awards in Hollywood statt. Auch Robert Downey Jr. (58) und seine Frau Susan Downey (50) ließen sich das Event nicht entgehen. Gemeinsam lief das Paar, das seit mittlerweile 19 Jahren miteinander verheiratet ist, über den roten Teppich. Dabei kam es zu einem besonders süßen Moment zwischen den beiden. Robert ging vor seiner Susan auf die Knie!

Susan strahlte in einem schwarzen, eleganten Abendkleid. Der Anblick schien auch ihrem Gatten sehr zu gefallen. Bewundernd kniete Robert vor Susan nieder, während er seine Liebste mit seiner ausgestreckten Hand den anwesenden Paparazzi präsentierte. Susan schien die Aktion ziemlich witzig zu finden – die 50-Jährige konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

Robert und Susan hatten sich 2003 am Set des Films "Gothika" kennengelernt. Damals war der New Yorker jedoch noch mit seiner ersten Ehefrau Deborah Falconer verheiratet gewesen. Ein Jahr, nachdem sich der Schauspieler von Deborah hatte scheiden lassen, trat er schließlich mit Susan vor den Traualtar.

Anzeige

Getty Images Susan Downey und Robert Downey Jr., 2023

Anzeige

Instagram / robertdowneyjr Robert Downey Junior und Susan Downey bei ihrer Hochzeit 2005

Anzeige

Getty Images Robert Downey Jr., Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de