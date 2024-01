John Mulaney und Olivia Munn feiern ihr Red-Carpet-Debüt!

Ihr erstes Mal zusammen im Blitzlichtgewitter! Kurz nachdem sich John Mulaney (41) 2021 nach sieben Jahren Ehe von seiner Frau Anna Marie Tendler getrennt hatte, kam er mit Olivia Munn (43) zusammen. Bereits nach wenigen Monaten verkündeten der Komiker und die Schauspielerin, dass sie Nachwuchs erwarten. Ihr kleiner Sohn Malcom hält sie seit November 2021 auf Trab. Doch trotz ihrer dreijährigen Beziehung zeigten sie sich noch nie gemeinsam auf dem roten Teppich – bis jetzt!

Am 9. Januar fanden in Los Angeles die 14. Governors Awards, die Ehrenoscars, statt. Neben Stars wie Emma Stone (35) und Margot Robbie (33) waren auch John und die "The Newsroom"-Darstellerin dabei – der Comedian war sogar Host der Show. Für ihr dortiges Red-Carpet-Pärchendebüt schmissen sie sich auch ordentlich in Schale: Olivia strahlte in einem traumhaften weißen Abendkleid aus fließendem Stoff, ihr Partner trug einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und einer Fliege.

Olivia und John sind anscheinend sehr glücklich miteinander – könnten da auch schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass sie sich erstmal nicht das Jawort geben wollen: "Es ist definitiv nicht ihr Fokus im Moment. [Olivia] möchte diese Zeit als frischgebackene Mutter wirklich genießen."

