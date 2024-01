Kevin Yanik und Katharina Wageners Hochzeitsdatum steht!

Kevin Yanik und Katharina Wagener (28) sind sich jetzt wohl wirklich sicher! Der Rettungsdienstmitarbeiter und die einstige Kellnerin hatten sich 2020 bei Are You The One? kennen und lieben gelernt. Sie bekamen ein gemeinsames Kind und verlobten sich. Nachdem sie sich zwischenzeitlich getrennt hatten, machte Kevin seiner Auserwählten im März 2023 zum zweiten Mal einen Antrag. Jetzt soll auch endlich geheiratet werden: Kevin und Katharina haben einen Hochzeitstermin!

"Das Datum steht", verkündet Kevin stolz auf Instagram. Die Hochzeit soll am 18. August dieses Jahres stattfinden. Dafür haben sie auch eine ganz besondere Location gewählt: Das Varieté-Theater Kaiserpalais Bad Oeynhausen – der Ort, an dem sie sich noch mal verlobt haben. Bald soll in dem Saal, in dem Kevin vor Kathi auf die Knie gefallen ist, geheiratet werden. "Wir können es kaum erwarten", freut sich der TikToker.

Neben der Hochzeit steht für das Paar in diesem Jahr noch ein weiteres großes Ereignis an: Sie bekommen noch ein Kind! Kathi ist bereits in der 37. Schwangerschaftswoche – bis zur Geburt ist es also nicht mehr lange hin. Der kleine Knirps wird demnach bei der Eheschließung seiner Eltern dabei sein können.

Anzeige

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Januar 2024

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de